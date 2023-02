Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende attackiert

Stuttgart (ots)

Ein 26-Jähriger hat am gestrigen Abend (07.02.2023) zunächst einen Mann am Haltepunkt Feuersee und anschließend einen weiteren Reisenden am Bad Cannstatter Bahnhof attackiert und verletzt. Gegen 20:20 Uhr fuhr der 26-jährige türkische Staatsangehörige zunächst mit einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt, als er offenbar kurz vor dem Haltepunkt Feuersee einen 33-jährigen Reisenden verbal und körperlich attackierte. Ein einschreitender Zeuge trennte die beiden Männer, woraufhin der 26-Jährige den Zug am Haltepunkt verlassen haben und noch vor dem Eintreffen der alarmierten Bundespolizeistreifen mit einer anderen S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf gefahren sein soll. Am Bad Cannstatter Bahnhof verließ der Beschuldigte die S-Bahn augenscheinlich wieder und schlug dort wohl einem weiteren Reisenden unvermittelt in das Gesicht. Anschließend flüchtete er erneut mit einer S-Bahn, diesmal in Richtung Hauptbahnhof. Dort konnte der aggressive Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Geschädigten wurden durch die Angriffe leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Hilfe. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

