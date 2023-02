Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Einsatzkräfte angegriffen

Heilbronn (ots)

Zu einem Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.02.2023) am Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Der mit 1,4 Promille alkoholisierte 20-Jährige weigerte sich am gestrigen Tag gegen 00:05 Uhr zunächst wohl einen in Heilbronn ankommenden Regionalzug zu verlassen, weshalb das Zugpersonal die Bundespolizei verständigte. Gegenüber der eintreffenden Streife verhielt sich der deutsche Staatsangehörige von Beginn an aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach verbal. Schließlich attackierte er diese auch indem er nach ihnen schlug, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Gegen diese und weitere polizeiliche Maßnahmen widerstzte sich der junge Mann. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

