Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamter beleidigt und bedroht

Stuttgart (ots)

Zu einer Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil eines Bundespolizisten kam es am heutigen Morgen (15.02.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der 66-jährige kroatische Staatsangehörige verhielt sich während einer Polizeikontrolle am heutigen Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr zunächst unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und äußerte ohne Ticket mit dem nächsten Zug fahren zu wollen. Nachdem ihn ein 30-jähriger Polizeibeamter auf die Notwendigkeit eines gültigen Tickets hingewiesen hatte und den 66-Jährigen davon abhielt in den entsprechenden ICE zu steigen beleidigte und bedrohte der in Stuttgart wohnhafte Mann den Beamten. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.

