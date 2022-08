Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wiederholte Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Erneut Opfer einer Sachbeschädigung an seinem Pkw wurde ein 56-jähriger Mann aus Kaiserlautern. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde sein Auto in der Pfründnerstraße, in Höhe der Hausnummer 4, durch großflächige Kratzer beschädigt. Der Geschädigte erstattete nun Anzeige bei der Polizei, da auch am Mittwoch sein Fahrzeug an derselben Örtlichkeit wieder beschädigt wurde. Eine Anwohnerin konnte zu Beginn der Woche zwei mögliche Verursacher an dem Fahrzeug beobachten. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell