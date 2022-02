Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Verkehrsunfall

Kamp-Lintfort (ots)

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort bittet um Zeugenhinweise nach einem Unfall, der sich bereits am Mittwoch gegen 08.10 Uhr an einer Tankstelle an der Prinzenstraße ereignet hat.

Zum Unfallzeitpunkt soll ein weißer BMW 1 auf einen Renault-Koleos aufgefahren sein und sich hiernach von der Örtlichkeit in Richtung Alpen entfernt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den genauen Unfallhergang geben können oder Hinweise zu dem flüchtigen BMW, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell