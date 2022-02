Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Anja, bitte melden! Polizei sucht nach Schreiberin eines Zettels

Dinslaken (ots)

Die Polizei in Dinslaken sucht die Schreiberin eines Zettels an einem beschädigten Auto.

Ein 35-jähriger Mann hatte in der Nacht von Donnerstag (17.02.) auf Freitag (18.02.) einen Mietwagen an der Gneisenaustraße abgestellt. Am Freitag bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite.

Weiter stellte er hinter dem Scheibenwischer einen Zettel fest, der wegen der aktuellen Wetterlage fast nicht mehr lesbar war. Auf dem Zettel stand unter anderem der Name "Anja".

Sie soll sich bitte bei der Polizei in Dinslaken melden, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell