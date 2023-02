Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rauchender Güterwagen

Kornwestheim (ots)

Montagabend (13.02.2023) wurde der Bundespolizeiinspektion Stuttgart gegen 21:15 Uhr ein rauchender Güterwagen in Kornwestheim gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es am gestrigen Abend zu einer Rauchentwicklung in einem in der Güterinstandsetzung Kornwestheim abgestellten Güterwagen. Grund hierfür war offenbar eine leichte Brandentwicklung der Ladung, welche jedoch durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bundespolizei schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall bisherigen Informationen zufolge niemand, es entstand jedoch ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden an dem Wagon und der Ladung. Die Feuerwehr Kornwestheim führte am heutigen Tag (14.02.2023) weitere Maßnahmen bezüglich der Brandbekämpfung und -Vermeidung an dem Güterwagen durch, ein Straftatverdacht liegt im vorliegenden Fall aktuell nicht vor.

