POL-RTK: Diebe haben es auf Autoreifen abgesehen +++ Exhibitionist in Idstein unterwegs +++ Einbrecher in Hünstetten-Wallbach zugange

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe haben es auf Autoreifen abgesehen, Idstein, Rudolfstraße, Mittwoch, 28.12.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2022, 09:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe dutzende Autoreifen vom Gelände eines Idsteiner Autohandels gestohlen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zur Nachtzeit auf das Firmengelände in der Rudolfstraße und machten sich am Vorhängeschloss eines Containers zu schaffen. Nachdem sie diesen gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie aus dem Inneren dutzende Reifensätze und flüchteten mit ihrer Beute mutmaßlich in einem transportfähigen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der über 20 Reifensätze samt Felgen wird mit circa 50.000 Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Exhibitionist in Idstein unterwegs,

Idstein, Dammühlenweg, Mittwoch, 28.12.2022, 11:40 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag hat sich in Idstein ein junger Mann zwei Frauen in schamverletzender Art und Weise präsentiert. Gegen 11:40 Uhr liefen die beiden 61- und 63 Jahre alten Frauen auf dem Dammühlenweg in Idstein entlang. In Höhe einer Unterführung im Bereich des Schlossteiches entdeckten sie einen jungen Mann, welcher ihnen mit heruntergelassener Hose sein Gemächt präsentierte. Die Geschädigten verließen daraufhin umgehend den Bereich. Der Exhibitionist soll etwa 30 Jahre alt und rund 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Er habe eine normale Statur sowie blonde, leicht lockige Haare und einen Vollbart gehabt. Er sei mit einer hellgrauen Jogginghose, hellen Turnschuhen und einer gelb und ockerfarbenen Jacke bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher in Hünstetten-Wallbach zugange, Hünstetten-Wallbach, Am Silberberg, Montag, 26.12.2022, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 28.12.2022, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in Hünstetten-Wallbach ein. Im besagten Zeitraum machten sich die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und brachen die Terrassentür einer Wohnung in der Straße "Am Silberberg" auf. Ersten Erkenntnissen zufolge traten sie zuvor über den zum Feld gelegenen Garten an das Anwesen heran. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten letztliche mehrere elektronische Baumaschinen und Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

