POL-RTK: Wohnhausbrand in Oestrich-Winkel

Bad Schwalbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend auf der L 3031 bei Ketternschwalbach wurden 3 Personen schwerverletzt. Eine 53-jährige Hünfeldenerin befuhr am 24.12.22 gegen 19:55 Uhr mit ihrem Ford die L 3031 von Ketternschwalbach kommend in Richtung B 417. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mazda einer ...

mehr