POL-RTK: Raub am Bahnhof in Idstein +++ Stand auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen +++ Fahrzeug kommt von der Straße ab

1. Raub am Bahnhof in Idstein, Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 27.12.2022, 07:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen wurde eine Frau am Bahnhof in Idstein von einem bislang unbekannten Mann ausgeraubt. Gegen 07:00 Uhr war eine 52 Jahre alte Frankfurterin zu Fuß am Bahnhof unterwegs. Als sie sich am Aufgang einer Fußgängerunterführung befand, kam ihr ein unbekannter Mann entgegen. Den Angaben der Frankfurterin zufolge, habe ihr der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sie in englischer Sprache zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem die Geschädigte dem Räuber Bargeld übergab, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Bei ihm soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und ungepflegtem Erscheinungsbild gehandelt haben. Auffällig seien seine schlechten Zähne und sein vernarbtes Gesicht gewesen. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Stand auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen, Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Freitag, 23.12.2022, 21:00 Uhr bis Dienstag, 27.12.2022, 09:45 Uhr

(fh)Über die Weihnachtsfeiertage haben Diebe einen Stand auf dem Rüdesheimer Weihnachtsmarkt aufgebrochen und mehrere Liter Schnaps gestohlen. Am Dienstagmorgen entdeckte die zuständige Betreiberin des Standes in der Oberstraße den Einbruch und informierte die Polizei. Den Beamten zeigte sich, dass Unbekannte zuvor die in der Oberstraße aufgestellte Verkaufsbude gewaltsam aufgebrochen und dutzende Schraubgläser mit Schnaps gestohlen hatten. Der Wert des flüssigen Gutes beträgt etwa 700 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3.Fahrzeug kommt von der Straße ab, L 3273, Niedernhausen-Engenhahn, Höhe "Wildpark" Dienstag, 27.12.2022, 16:10 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam ein Autofahrer beim Befahren der L3273 bei Niedernhausen-Engenhahn von der Fahrbahn ab und stieß im Verlauf gegen einen Baum. Gegen 16:10 Uhr fuhr der 79-jährige Niedernhausener mit seinem VW die Landesstraße von Niedernhausen-Engenhahn nach Taunusstein-Neuhof entlang. Kurz nach der Kreuzung am "Wildpark" verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort rutschte der Pkw einige Meter auf einer Waldfläche weiter, ehe er gegen einen Baum prallte und dadurch zum Stillstand kam. Der Niedernhausener kam leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

