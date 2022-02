Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten/Blankenloch/Bruchsal - Straßenverkehrsgefährdung u.a.

Verkehrsteilnehmer entzieht sich durch Flucht und riskante Fahrweise einer Kontrolle

Zeugen gesucht

Weingarten/Blankenloch/Bruchsal (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 17.00 Uhr, sollte ein 31-jähriger Pkw-Führer auf der L 559, Ortseingang Weingarten, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Daraufhin beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug, einen Pkw Ford, und versuchte sich der Kontrolle in grob verkehrswidriger und rücksichtloser Fahrweise, zunächst durch den Ortsteil Waldbrücke, weiter auf der L 559 Richtung Blankenloch, von dort nach Touchieren einer Leitplanke weiter auf die L 560 und von dort auf die L 558 stets in Richtung Bruchsal, zu entziehen. In Bruchsal selber konnte der flüchtige Fahrer dann im Bereich der Südstadt von Bruchsal nach Widerstandshandlungen festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen stand der flüchtige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel und war auch nicht im Besitz eines Führerscheines. Im Zuge seiner Flucht und riskanten Fahrweise gefährdete und behinderte der Beschuldigte möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer. Diese werden ersucht sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Verkehrspolizei Karlsruhe, unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

