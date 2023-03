Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Männer attackieren 31-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Raub im Bereich Ewaldstraße/Westfalenstraße. Ein 31-jähriger Recklinghäuser rief die Polizei, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf seinem Heimweg - gegen Mitternacht - von drei unbekannten Täter angesprochen, bedroht und geschlagen wurde. Nach Angaben des 31-Jährigen haben die jungen Männer dessen Geldbörse verlangt, woraufhin er sich massiv gewehrt habe und die Täter schließlich - ohne Beute - flüchteten. Einer der Täter soll in die Ewaldstraße, einer in die Holzstraße und der Dritte Richtung Westfalenstraße (absteigende Richtung) gelaufen sein. Der 31-Jährige wurde bei dem versuchen Raub leicht verletzt. Die Täter wurden als 20 bis 25 Jahre alt mit schwarzen Haaren beschrieben. Außerdem sollen sie dunkle Jacken getragen haben. Wer den Vorfall mitbekommen hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800/2361 111).

