POL-RE: Bottrop: Unfall im Begegnungsverkehr

Recklinghausen (ots) - Eine 65-jährige Marlerin wurde am Donnerstag über einen Messenger Dienst um ihr Geld gebracht. Eine fremde Person gab sich als ihre Tochter aus und überredete die Marlerin zu einer Überweisung, die sie auch tätigte. Dann registrierte sie den Betrug und meldete ihn der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. In Bottrop erhielt ein 80-Jähriger Senior vergangenen Dienstag einen Anruf von einem ...

