POL-HS: Firmenfahrzeug gestohlen

Gangelt (ots) - In der Nacht von Sonntag (26. März), 20.00 Uhr auf Montag (27.März), 10.00 Uhr wurde ein Kfz-Anhänger der Marke Saris, ausgestattet mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) von seinem Grundstück an der Straße Am Bongert gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

