POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 14-jährigen Jungen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - (pl)Die am Freitag, dem 12.08.2022, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die 13-Jährige ist in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043 E-Mail: ...

mehr