Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 01.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Großefehn - Am Sonntagabend, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Fahrrad die Straße "An der Seefahrtsschule" in Großefehn. Auf dem Fahrradweg befand sich ein 45-jähriger Mann aus Moormerland, welcher den Radfahrer völlig unvermittelt und grundlos vom Fahrrad stieß. Der 62-jährige Mann fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Gegen den alkoholisierten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand einer Hecke

Wiesmoor - Zum Brand einer Hecke kam es am Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, in der Mulberger Straße in Wiesmoor. Auf einer Länge von ca. 20 Meter war die Hecke brandbetroffen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar.

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen Großefehn - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, gegen 22:10 Uhr. Demnach befuhr ein 42-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Volvo den Postweg in Richtung Spetzerfehn. Ihm entgegen kam eine 31-jährige Frau aus Großefehn mit ihrem Renault. In einer Rechtskurve kam der Mann in den Gegenverkehr und prallte mit dem PKW der Frau zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Atemalkoholkonzentration konnte vor Ort nicht bestimmt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person Südbrookmerland - Ein 24-Fahrzeugführer aus Südbrookmerland wurde am Montagmorgen, gegen 04:25 Uhr, bei einem Unfall auf der Alt-Münkeboer-Straße in Südbrookmerland schwer verletzt. Sein 19-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Südbrookmerland, wurde leicht verletzt. Demnach fuhr der Mann über die vorgenannte Straße in Richtung Upender Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi des Fahrzeugführers von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Berme und kam auf dem Dach zum Stillstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Altkreis Norden

Körperverletzung

Norden - In der Straße "Am Markt" kam es am Montagmorgen, gegen 00:30 Uhr, zwischen einem 28-jährigen und einem 18-jährigen Mann, jeweils aus Norden, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 28-jährige Mann schlug seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Betrunken einen PWK geführt

Großheide - Einen Wert von knapp 1,4 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 41-jährigen PKW-Fahrer aus Großheide, der am Sonntagabend, gegen 21:30 Uhr, auf der Südarler Landstraße in Großheide von der Polizei kontrolliert wurde. Die Fahrt war damit vor Ort beendet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell