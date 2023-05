Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Tannenhausen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Am Donnerstag kam es im Eckelkamp in Tannenhausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der Tatzeitraum konnte mittlerweile auf den Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr eingegrenzt werden. Wer in diesem Zeitraum oder auch in den vorangegangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Nahbereich festgestellt hat, möge sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung setzen.

