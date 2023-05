Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Wärmepumpen aus Rohbauten gestohlen

Am Wochenende ist es in Wiesmoor zu einem schweren Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagabend bis Dienstagfrüh unerlaubt Zutritt zu mehreren Rohbauten in der Wittmunder Straße. Dort entwendeten sie unter anderem Wärmepumpen und eine Heizung. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 60.000 Euro. Aufgrund der Größe und Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter Anhänger oder größere Fahrzeuge benutzen. Wer Besonderheiten wahrgenommen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Kupferkabel entwendet

In Aurich wurde Kupfer gestohlen. Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Dienstag 10.30 ungefähr 500 Meter Kupferkabel entwendet. Die Kabel waren auf einer Baustelle in der Straße "Im Timp" gelagert. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Großefehn - Motorrad gestohlen

Unbekannte haben in Großefehn ein Motorrad gestohlen. Die Täter entwendeten das Zweirad der Marke Yamaha zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr. Zum Tatzeitpunkt stand das Motorrad auf einem Grundstück in der Straße "Am Burggraben". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

