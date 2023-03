LPI-GTH: In den Graben gedrängt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Schloßstraße ein. Von einem Parkplatz aus drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten wenige hundert Euro Bargeld. Die Täter versuchten auch, in ein weiteres, danebenliegendes Gebäude zu gelangen, scheiterten jedoch hierbei. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 03677-601124, Bezugsnummer 0078757/2023 zu melden. (jk) Rückfragen bitte an: ...

