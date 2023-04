LPI-SHL: Brandfall

Merkers (ots) - Unbekannte Täter brachen am 20.03.2023 in der Zeit von 01:50 Uhr bis 02:10 Uhr einen Zigarettenautomaten, der in der Gartenstraße in Merkers aufgestellt ist, auf. Die Unbekannten gelangten an die Ware und entwendeten neben den Zigaretten auch Bargeld. Ein Gesamtschaden von über 8.000 Euro entstand. Vermutlich die selben Täter machten sich auch an einem weiteren Automaten in der Heinrich-Heine-Straße ...

