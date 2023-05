POL-AUR: Wittmund - Traktorfahrer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Traktorfahrer verletzt

Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wittmund verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 10.30 Uhr ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der B 210 in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen. Während des Überholvorgangs übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Traktorfahrer, der in diesem Moment nach links auf die Straße Mühlenwarf abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Lkw schob den Traktor auf ein angrenzendes Feld. Der 60-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

