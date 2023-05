POL-AUR: Carolinensiel - Serie von Sachbeschädigungen aufgeklärt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Carolinensiel - Serie von Sachbeschädigungen aufgeklärt

Die Polizei in Wittmund hat eine seit fast zwei Jahren andauernde Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Carolinensiel aufklären können. Seit Mitte 2021 bis April 2023 waren in Carolinensiel immer wieder Scheibenwischer von geparkten Pkw abgebrochen worden. Vornehmlich handelte es sich hierbei um die Heckscheibenwischer. Insgesamt waren es nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 25 Taten. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Nach einem entscheidenden Hinweis eines Zeugen verdichteten sich nun die Ermittlungen gegen einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Wittmund. In der Vernehmung des Tatverdächtigen zeigte dieser sich schließlich geständig und räumte die Taten ein. Der 23-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

