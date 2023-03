Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat gesprengt

Nümbrecht (ots)

Unbekannte haben am 17.03.2023 einen Zigarettenautomat in der Schloßstraße in Nümbrecht gesprengt. Eine Zeugin berichtete von einen lauten Knall gegen 03:03 Uhr in der Nacht und sah anschließend einen PKW wegfahren. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die unbekannten Täter nicht mehr vor Ort. Durch die Sprengung am Automaten lagen insgesamt 53 Zigarettenpackungen auf dem Boden. Der Zigarettenautomat war deformiert und es lagen sämtliche Metalteile ebenfalls auf dem Boden verstreut. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 EUR.

Weitere Zeugen zur Tat werden gesucht. Melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

