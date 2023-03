Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus

Reichshof (ots)

Am Dienstagmittag (14. März) gab sich eine unbekannte Betrügerin als Mitarbeiterin einer Bank aus Gummersbach aus, um so Zugriff auf das Konto des Geschädigten zu bekommen.

Ein 58-jähriger Reichshofer wurde um 12.58 Uhr von einer ihm unbekannten Frau auf seinem Mobiltelefon angerufen. Sie stellte sich als Mitarbeiterin der Bank vor und teilte mit, dass sich Fremde angeblich Zugriff auf sein Bankkonto verschafft hätten. Tatsächlich wurde im Display die Nummer der Hauptgeschäftsstelle der Bank angezeigt, wodurch man leicht annehmen konnte, dass es sich um eine echte Mitarbeiterin handeln könnte. Um das Konto zu sperren, erhielt der Reichshofer eine SMS und wurde aufgefordert, darüber eine zuvor genannte E-Mail-Adresse einzugeben. Der Betrügerin waren die Bank und der Name des Beraters des Geschädigten bekannt.

Die Sache kam dem Reichshofer komisch vor, weshalb er selbst Kontakt zu seiner Bank aufnahm. Hierbei bestätigte sich die Annahme, dass es sich um eine Betrügerin gehandelt hat. Zu einem Vermögenschaden kam es aufgrund der Wachsamkeit des Geschädigten jedoch nicht.

So schützen Sie sich: - Vertrauen Sie nicht allein auf die angezeigte Nummer im Display, da diese manipuliert sein kann. - Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, SMS oder per Telefon von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank. - Klicken Sie niemals auf angegebene Links in übersandten SMS oder E-Mails von vermeintlichen Banken. Wenn Sie Zahlungsdaten weitergegeben haben: - Sperren Sie Ihr Bankkonto. - Kontrollieren Sie die Umsätze Ihres Kontos und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung

