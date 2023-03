Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeug aus Werkstatt gestohlen

Hückeswagen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14. März) in eine Werkstatt auf der Heinrich-Schicht-Straße in Hückeswagen-Scheideweg eingebrochen. Auf den Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera ist zu sehen, dass ein Täter gegen 01.40 Uhr eine Notausgangstür auf der Rückseite des Gebäudes aufbrach, kurz in das Gebäude geht und dann die Werkstatt verlässt. Um 02.07 Uhr betraten dann zwei Unbekannte die Werkstatt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entkamen mit einer Kiste mit diversem Werkzeug. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

