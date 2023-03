Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Vermeintlicher Wohnungsbrand im Süden Gladbecks

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag ist die Feuerwehr Gladbeck um 10:18 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Horster Straße alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen sollte es dort zu einem Brandereignis in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein. Ob sich noch Personen in der betroffenen Mieteinheit befinden, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die eingetroffen Einsatzkräfte rüsteten sich mit schwerem Atemschutz aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zu der betroffenen Wohnung. Glücklicherweise wurde bei der Durchsuchung keine Person angetroffen. Der vermeintliche Wohnungsbrand bestätigte sich ebenfalls nicht. Vor Ort wurde lediglich angebranntes Essen auf einem Herd vorgefunden. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz beendet werden. Die hauptamtlichen Kräfte wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck und dem Notarzt aus Gelsenkirchen unterstützt.(DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell