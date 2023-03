Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein verletzter Autofahrer durch Kollision mit einer Verkehrsinsel

Bild-Infos

Download

Radevormwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (14. März) auf der B229 in Radevormwald-Herbeck zog sich ein Autofahrer leichte Verletzungen beim Überfahren einer Verkehrsinsel zu. Der 59-jährige Lüdenscheider war gegen 15:00 Uhr mit seinem Opel auf der B229 unterwegs, bevor er ungebremst mit zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidierte. An den Verkehrszeichen und am Fahrzeug des Unfallbeteiligten entstand Sachschaden. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Ausgelaufene Flüssigkeiten wurden durch den Betriebshof beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell