POL-GM: Tresordiebstahl aus Hotel

Wipperfürth (ots) - Am Montagmittag (13. März) ist in der Wipperfürther Innenstadt eine 69-jährige Frau von einem Trickdieb bestohlen worden. Gegen 12 Uhr sprach ein Unbekannter die Seniorin auf der Brandgasse an und bat um einen Geldwechsel. Während des Wechsels griff er ihr dabei unbemerkt in die Geldbörse und entnahm mehrere Geldscheine. Erst als sie später beim Bezahlen eines Einkaufs in ihre Geldbörse ...

mehr