Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Ladendiebstahl um sich geschlagen

Gummersbach (ots)

Ein Angestellter eines Lebensmittelmarktes an der Kölner Straße in Gummersbach-Rebbelroth ist am Montag (13. März) von dem Tatverdächtigen eines Ladendiebstahls angegriffen und leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger aus Gummersbach war von Angestellten des Marktes gegen 15 Uhr angesprochen worden, als er mit unbezahlten und in den Innentaschen seiner Jacke versteckten Waren den Markt verlassen wollte. Der Tatverdächtige versuchte daraufhin zu flüchten. Als ein Angestellter ihn festhalten wollte, versetzte ihm der 27-Jährige einen Faustschlag, bevor er überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Die Polizei veranlasste bei dem stark alkoholisierten Tatverdächtigen eine Blutprobenentnahme und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell