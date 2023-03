Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Unfall auf der B 483

Hückeswagen (ots)

In den frühen Morgenstunden (13. März) hat sich auf der B 483 zwischen Neuenherweg und Marke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mofafahrer ist mit einem Auto kollidiert und dabei schwerst verletzt worden. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der 60-jährige Hückeswagener fuhr mit seinem Mofa auf der B 483 aus Richtung Hückeswagen kommend in Fahrtrichtung Radevormwald. In Höhe der Einmündung "Kirschsiepen" kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda eines 29-jährigen Radevormwalders. Der Mofafahrer erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus, von wo aus er in eine Unfallklinik verlegt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 483 ist für die Dauer der Unfallaufnahme noch bis voraussichtlich 12 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell