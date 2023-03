Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerverletzter bei Unfall auf Parkdeck

Gummersbach (ots)

Am Montagnachmittag (13. März) kam es auf dem Parkdeck des Parkhauses an der Andienungsstraße zu einem Unfall, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer aus Gummersbach sich schwer verletzte. Der 19-Jährige war mit seinem Audi gegen 17.30 Uhr an einer Kreuzung auf dem Parkdeck mit dem Mercedes eines 25-jährigen Marienheiders zusammengestoßen, der den Unfall ohne Blessuren überstand. Aufgrund der Schäden an den Fahrzeugen und den ausgelösten Airbags geht die Polizei davon aus, dass der Audifahrer die zulässige Geschwindigkeit von 10 km/h deutlich überschritten hatte. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus; beide Autos wurden abgeschleppt.

