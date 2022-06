POL-NB: Wohnungsbrand in Sassnitz

Neustrelitz (ots) - Am Samstag dem 04.06.2022 gegen 01.00 Uhr fand die Feuerwehr nach einem Brand in einer Wohnung in Neustrelitz, Pablo-Neruda-Ring eine leblose Person. Nach ersten Erkenntnissen starb der 60-jährige Mann eines gewaltsamen Todes. In diesem Zusammenhang wurde durch die Polizei ein 38-jähriger Neustrelitzer festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Alle ...

mehr