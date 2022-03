LPI-SHL: Betrug durchschaut

Bad Salzungen (ots) - Ein 68-jähriger Lastwagenfahrer befuhr Montagnachmittag die Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Ettmarshausen. Nach der Ampel an der Wildprechtrodaer Kreuzung wollte er mit seinem Brummi von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln, übersah dabei aber den VW eines 57-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß, danach drehte sich der PKW, schleuderte auf die Gegenfahrspur und blieb schließlich auf dem Fußweg stehen. Der VW war komplett ...

mehr