Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Varel

Varel (ots)

In der Nacht vom 20.10.2022 auf den 21.10.2022 wurden Baumaterialien (Kabeltrommeln, LED Deckenleuchten, Schutzrohre) aus einem zurzeit im Umbau befindlichen Haus in der Torhegenhausstraße entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

