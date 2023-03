Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebstahl

Wipperfürth (ots)

Am 16.03.2023 gegen 15:00 Uhr stellte ein Mann sein Mountainbike an der Bushaltestelle Radiumstraße in Wipperfürth ab. Er schloss das Rad gegen 15:00 Uhr an einem angrenzenden Zaun mit einem Kettenschloss an. Der Mann kehrte gegen 20:20 Uhr zu der Bushaltestelle zurück. Als ihm auffiel, dass sein Fahrrad entwendet wurde, erstattete er um 20:40 Uhr eine Anzeige. Wenn jemand verdächtige Bemerkungen gemacht hat, soll dieser sich bitte bei dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Nummer 02261 81990 melden.

