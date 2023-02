Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Blauer Opel nach Unfall geflüchtet

Bechhofen (Pfalz) (ots)

Zeit: 04.02.2023, 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr Ort: Bechhofen (Pfalz), Lambsborner Straße SV: In der Nacht auf Samstag ist ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen weißen Renault Clio gefahren. Der Renault stand zu diesem Zeitpunkt in der Lambsborner Straße in Richtung Lambsborn ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallfahrer fuhr von Lambsborn kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache, auf die linke Fahrspur und streifte den geparkten Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Halter am Samstagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am linken Kotflügel, der Fahrertür und dem Außenspiegel fest. Es entstand Fremdschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. An der Unfallstelle wurden Teile des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden und sichergestellt. Anhand dessen dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen dunkelblauen Opel Astra Modell F (Produktionszeitraum 1994 bis 1999) handeln. An dem Opel ist der linke Außenspiegel abgerissen. Zudem dürften an der Fahrerseite weiße Lackanhaftungen festzustellen sein.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Verkehrsunfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Verwarnungsgeld fällig. |pizw

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallverursacher oder dem Verbleib des blauen Opel Astra, nimmt die Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332-9760 oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen.

