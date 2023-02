Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kneipenschlägerei

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.02.2023, 03:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Maxstraße SV: Am frühen Samstagmorgen kam es an einer Gaststätte in der Maxstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Barbesuchern. Letztlich verlagerte sich der Streit vor die Gaststätte. Schnell wurde aus den verbalen Streitigkeiten eine handfeste Auseinandersetzung der fünf Beteiligten, bei der ein 20-Jähriger Mann verletzt wurde. Der Mann konnte durch die Polizei vor Ort mit Verletzungen im Gesicht angetroffen werden Die anderen Beteiligten ergriffen vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht. Einer der vier Flüchtigen konnte jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Die übrigen Verdächtigen konnten ermittelt werden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. |pizw

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332-9760 oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell