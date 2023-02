POL-PDPS: Beamte beleidigt und bedroht

Eppenbrunn (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr kam es in der Waldstraße in Eppenbrunn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter blauer Ford B-Max beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de ...

