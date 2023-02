Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 72-Jährige fährt falsch herum in den Kreisverkehr - Unfallgegner leicht verletzt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 03.02.2023, 18:42 Uhr

Ort: Zweibrücken, L480 (Verkehrskreisel) SV: Eine 72-Jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Zweibrücken falsch herum durch einen Kreisverkehr gefahren und hat einen Unfall mit einem 19-Jährigen Autofahrer verursacht. Die 72-Jährige Fahrerin war mit einem blauen Opel Corsa vom Flugplatz kommend in Richtung Autobahn unterwegs. In den Kreisverkehr bog sie links, also falsch herum, ab. In Folge dessen kollidierte sie auf der inneren Fahrspur frontal mit dem entgegenkommenden 19-Jährigen Fahrer eines schwarzen VW Golf. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den beiden beteiligten PKW in Höhe von ca. 7000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. |pizw

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332-9760 oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell