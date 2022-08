POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Gildehaus (ots) - Am Donnerstag in der Zeit von 16 Uhr bis 16.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Euregiostraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen goldfarbenen Daimler. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

