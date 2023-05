Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 07.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstagmittag schoss ein aus Aurich stammender 15-jähriger im Extumer Weg in Aurich mehrmals mit einer Schreckschusswaffe im öffentlichen Raum, obwohl er hierfür keine Berechtigung hatte. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Führer eines Kleinkraftrades ohne Haftpflichtversicherung, ohne Fahrerlaubnis und leicht alkoholisiert unterwegs

Am Samstagabend, kurz nach 21:00 Uhr, wurde auf der Auricher Straße in Südbrookmerland ein aus Südbrookmerland stammender 16-jähriger Kleinkraftradführer von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis war, er eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille hatte und keine Haftpflichtversicherung für das KKR bestand. Dementsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Aurich - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

Am Samstagnachmittag wurde auf der Oldersumer Straße in Aurich ein aus Aurich stammender 24-jähriger Führer eines Pkw von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet und ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt.

Aurich - Unfallbeteiligter ist alkoholisiert, hat keine Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug ist nicht versichert

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wollte ein aus Aurich stammender 25-jähriger in der Wiesenstraße in Aurich mit seinem Pkw wenden. Als dieser beim Wendemanöver gerade mit seinem Pkw quer auf der Fahrbahn stand, näherte sich ein aus Aurich stammender 25-jähriger Kleinkraftradführer, der hinter dem wendenden Pkw vorbeifahren wollte. Er stieß dann jedoch nicht nur mit diesem Pkw zusammen, sondern auch noch gegen einen weiteren Pkw, der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt war. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Führer des KKR keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß, er diesen ohne vorgeschriebenen Schutzhelm führte, des Weiteren nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, und keine Haftpflichtversicherung für das KKR bestand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Leezdorf - unerlaubt Abfälle verbrannt

In Leezdorf ist es am Samstag kurz nach 22:00 Uhr zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr gekommen. Nach einem lauten Knall und anschließender Rauchentwicklung Am Sandkasten rückten die Einsatzkräfte zur Erkundung aus. Vor Ort konnte schließlich festgestellt werden, dass ein 36-jähriger Anwohner auf seinem Grundstück u.a. behandeltes Holz sowie Spraydosen verbrannte. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Umweltdeliktes eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Esens - PKW-Führerin alkoholisiert, ohne Führerschein und Fz.-Zulassung unterwegs

Am Samstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, wird der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer in Esens ein Fahrzeug gemeldet, welches sowohl vorne als auch hinten über keine amtlichen Kennzeichen verfüge. Der PKW kann schließlich durch die Polizei im Bereich der Walpurgisstraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle bestätigt sich, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und somit auch nicht versichert ist. Darüber hinaus nehmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der 20-Jährigen Fahrzeugführerin fest und müssen feststellen, dass die junge Frau aus dem Landkreis Wittmund nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt beendet. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

