POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 06.05.2023

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 06.05.2023

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Freitagabend, gegen 18:05 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Pferdemarkt" in Aurich zu einem Ladendiebstahl. Eine 46-jährige Frau und ihr 50-jähriger Begleiter, die beide aus Aurich stammen, scannten an der "Selbstbezahlerkasse" einige Waren und passierten den Kassenbereich. Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte, wurden Waren im Wert von knapp 165 Euro nicht gescannt und demnach auch nicht bezahlt. Ein Strafverfahren wurde gegen die beiden Personen eingeleitet.

Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt

Südbrookmerland - Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, Zugang zum Lagerraum eines Lebensmittelgeschäfts in der Ekelser Straße in Moordorf. Dort entwendete er Zigaretten im hohen, dreistelligen Wert. Anschließend verließ er die Örtlichkeit durch ein Fenster. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 21-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Oldersumer Straße in Aurich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus Ihlow unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, da für den Mann die sog. "0,0 Promille - Grenze" gilt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr, parkte ein VW Sharan in der Straße "Grüner Weg". Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Verursacher gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Einbruch

Norden - In der Freitagnacht kam es im Warfenweg zu einem Kellereinbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufbrechen der Kellertür Zugang in einen Kellerraum. Diebesgut wurde nicht entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Norden - Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich im Bereich der Kreuzung Norddeicher Straße/Ostermarscher Straße/Itzendorfer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Norden befuhr die Norddeicher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und missachtete in Höhe der Kreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der von links kommenden Pkw-Fahrerin, einer 30-jährigen Frau aus der Krummhörn. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Landkreis Wittmund

PKW-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Esens - In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein PKW-Führer unter Drogeneinfluss in Esens unterwegs. Gegen 03:50 Uhr hielten Polizeibeamte den 26-Jährigen Mann auf der Neuharlingersieler Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv. Außerdem wurden im Rahmen einer Personendurchsuchung Betäubungsmittel und ein verbotenes "Butterfly-Messer" bei dem Mann festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Reepsholt - Am Samstagmorgen, gegen 05:55 Uhr, kam es auf der Reepsholter Hauptstraße (auf Höhe des Knyphauser Waldes) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die alleinbeteiligte 27-Jährige aus dem Landkreis Wittmund befuhr mit einem PKW die L11 aus Friedeburg kommend in Richtung Wittmund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf der geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum, überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und kam schließlich auf dem Dach in einem dortigen Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Wittmund verbracht. Bei dem Fahrzeug ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war die Unterwasserbehörde und die Straßenmeisterei des Landkreises Wittmund ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.

