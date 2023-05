POL-ME: Fahrzeugbrand - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2305011

Polizei Mettmann

Am späten Dienstagabend, 02. Mai 2023, brannte ein Mazda 3 in Ratingen-Lintorf vollständig aus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Ratingen über einen Fahrzeugbrand am Breitscheider Weg informiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass ein weißer Mazda 3, welcher in Höhe der dortigen Autobahnunterführung am Fahrbahnrand geparkt war, in Vollbrand stand.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Breitscheider Weg vollständig gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und schätzt den entstandenen Schaden auf circa 10.000 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

