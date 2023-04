Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unfallverursacher ließ verletzten BMW-Fahrer zurück - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots)

Auf der "Osnabrücker Straße" kam es am Samstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Gegen 13.50 Uhr krachten zwei Fahrzeuge kurz vor einer Unterführung in Fahrtrichtung Natrup Hagen seitlich ineinander. Ein Fahrzeug flüchtete darauf von der Unfallstelle. Dabei handelte es sich um den Verursacher, Fahrer eines Audi vom Typ A4, der zuvor aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden BMW kollidiert war. Nach dem Zusammenstoß kam der BMW vom Typ "3er" von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen eine Mauer. Der 61-jähriger Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Ohne dem Mann zu helfen, setzte der Unbekannte Audi-Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Folgende Hinweise sind bereits bekannt:

-Audi A4 Kombi älteres Baujahr -Hintere Scheibe Aufschrift "ACDC" in rot -Kennzeichen OS- MB ??? -> eine Zahl soll eine 8 sein -Schaden vorne links

Hinweise nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell