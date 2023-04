Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: 69-Jähriger auf B68 tödlich verunglückt

Alfhausen (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es auf der Bramscher Straße (B68) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 69-Jähriger tödlich verletzt wurde. Der Mann aus Hessen war mit seinem FIAT gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Alfhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Minivan kam infolgedessen in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte ungebremst in einen Straßenbaum. Mehrere Ersthelfer eilten daraufhin zum Unfallort, um den Verunglückten aus seinem Fahrzeugwrack zu befreien. Jede Hilfe kam jedoch zu spät, durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mann schwerste Verletzungen, ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B68 bis 19.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell