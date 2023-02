Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Fahrzeugbrände in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 10. Februars brannten zwei Pkw in Herne - die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Eine Ermittlungskommission wurde eingerichtet, diese bittet um Hinweise.

Gegen 2.20 Uhr erhielt die Polizei über einen Notruf Kenntnis von einem Pkw-Brand an der Haldenstraße in Herne-Mitte. Wenige Minuten später ging ein zweiter Anruf zu einem weiteren Pkw-Brand an der Schäferstraße ein. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des jeweiligen Feuers verhindern.

An beiden Fahrzeugen befanden sich ukrainische Kennzeichen.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird geprüft, ob ein Sachzusammenhang besteht und ob eine politische Motivation zugrunde liegt. Dazu wurde eine Ermittlungskommission (EK) beim Polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Bochum eingerichtet.

Hinweise nimmt die EK unter der Rufnummer 0234 909-4526 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell