Polizei Bochum

POL-BO: Eigentümer von Schmuckstücken nach Festnahmen gesucht - mit Fotos

Herne, Recklinghausen, Dortmund (ots)

Das Polizeipräsidium Bochum teilt das folgende Anliegen des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Nach einem länger geführten Ermittlungsverfahren des Kriminalkommissariats für Einbruchsdelikte des Polizeiprädidiums Recklinghausen konnten am Dienstag, dem 10.01.2023, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher aus Recklinghausen festgenommen werden (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5413786).

Sie sollen mindestens 13 Wohnungseinbrüche in Recklinghausen, Dortmund und Herne verübt haben. Alle Taten fanden im vergangenen Dezember statt. Bei den ebenfalls am 10.01.2023 durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen in Recklinghausen konnten die Beamtinnen und Beamten zudem zahlreiche Wertgegenstände sicherstellen, bei denen es sich um Diebesgut aus Wohnungseinbrüchen handeln könnte. Von den Gegenständen wurden Lichtbilder gefertigt. Wer kann Hinweise zur Herkunft der Wertgegenstände machen. Fotos der Wertgegenstände finden Sie unter den folgenden Links:

https://polizei.nrw/fahndung/97903

Hinweise und Angaben zu den Schmuckstücken melden Sie bitte unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell