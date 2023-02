POL-BO: Fußgänger (68) bei Verkehrsunfall verletzt

Herne (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des 8. Februar gegen 1.20 Uhr gewaltsam in ein Handygeschäft an der Hauptstraße 256 in Herne-Wanne eingebrochen. Ein Zeuge sah die Tatverdächtigen anschließend in unbekannte Richtung flüchten. Angaben zur Beute stehen derzeit noch aus. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der ...

mehr