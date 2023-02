Polizei Bochum

POL-BO: Die Polizei hat Einbrecher im Visier - Schwerpunkteinsatz gegen Wohnungseinbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Wohnungseinbrüche beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Menschen erheblich. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind regional und überregional agierende Täter und Tätergruppen vermehrt am Werk. Doch sie sollten sich nicht zu sicher fühlen - das Polizeipräsidium Bochum hat die Einbrecher im Visier!

So fand am Dienstag, 7. Februar, erneut ein ganztägiger Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität in Bochum, Herne und Witten statt - wodurch sowohl die sichtbare polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum gesteigert wurde als auch Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgt werden konnten. In den direktionsübergreifen Schwerpunktkontrollen waren über 100 Beamtinnen und Beamte aus den Direktionen Kriminalität, Verkehr und Einsatz sowohl in Uniform als auch in Zivil dabei.

Im Rahmen der Schwerpunktaktion überprüften die Einsatzkräfte 378 Personen und 304 Fahrzeuge. Eine mit Haftbefehl gesuchte Person wurde vorläufig festgenommen. Ein Gegenstand, der aus einem Diebstahl stammen könnte, wurde sichergestellt. Darüber hinaus wurden 55 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

Die an solchen Schwerpunkttagen gewonnenen Erkenntnisse sind wichtiger Bestandteil weiterer Ermittlungen. So bekommt die Polizei Informationen über verdächtige Personen und damit auch über potenzielle Täter und Tätergruppen, genutzte Fahrzeuge, mögliche Reisewege und Absatzmärkte für Diebesgut.

Bei der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität ist die Polizei jedoch auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sichern Sie Ihr Zuhause und machen Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich!

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. - Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Mechanische Sicherheitstechnik ist die Basis für einen soliden Einbruchschutz. - Achten Sie auf unbekannte Personen und Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. - Verständigen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei.

