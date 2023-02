POL-BO: Einbruch in Bochumer Handygeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Am Mittwoch, 8. Februar, wurde der Polizei ein Exhibitionist an einer Bushaltestelle in Bochum-Hofstede gemeldet. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand waren zwei Bochumerinnen (18, 19) gegen 0.50 Uhr im Bereich der Riemker Straße/In der Provitze unterwegs. An der Bushaltestelle "In der Provitze" fiel den Frauen ein Mann auf, der dort saß ...

